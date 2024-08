Jovem morre após ser atendido em hospital do RJ e mãe acusa médico de agressão

O jovem Richard Ferreira da Cruz, 20, morreu no último sábado, 10, após ser atendido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Depois de um desentendimento entre o paciente e a equipe médica, a mãe de Richard, Alessandra Ferreira da Silva, acusa um dos médicos do local de ter agredido e assassinado o filho dela. As informações são do portal g1 Rio de Janeiro.

O caso começa antes da entrada no hospital, quando Richard foi golpeado com uma arma branca durante um assalto e teve um corte na região do pescoço. A vítima então seguiu para o Hospital Lourenço Jorge, onde ele deu entrada e ficou sob observação da equipe plantonista daquela noite.