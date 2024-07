Hidalgo termina triatlo em 10º e conquista melhor marca pra o Brasil na modalidade

O britânico Alex Yee conquistou a medalha de ouro no triatlo masculino dos Jogos Olímpicos de Paris nesta quarta-feira, 31, um dia depois do adiamento da prova devido aos níveis de poluição do rio Sena, cenário do trecho de natação da prova.

As análises da qualidade da água decretaram que o rio estava apto para banho. Antes da prova masculina, a francesa Cassandre Beaugrand foi a campeã no triatlo feminino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Yee, de 26 anos e medalha de prata nos Jogos de Tóquio em 2021, superou outro favorito, o neozelandês Hayden Wilde, que cruzou a linha de chegada em segundo. O bronze ficou com o francês Leo Bergère.