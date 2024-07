Rafael Macedo cai nas quartas de final e disputará por bronze na repescagem

No quinto dia de competições individuais do judô, o brasileiro Rafael Macedo, 11º colocado no ranking mundial da modalidade, foi derrotado nas quartas de final da categoria até 90kg. O judoca caiu diante do 14º colocado, o espanhol Tristani Mosakhlishvili, ao sofrer um wazari nos segundos finais da luta.



Mesmo fora da disputa por ouro ou prata, Rafael seguirá na luta por uma medalha de bronze disputando a repescagem. Agora o brasileiro enfrentará o sul-coreano Jueyop Han, 24º do ranking. O histórico de luta entre os atletas é curto: se enfrentaram apenas uma vez, com vitória para o coreano. As disputas pelas medalhas acontecerão ainda nesta quarta-feira, 21, às 10h30min.

Mais cedo, na luta de estreia, Rafa Macedo avançou diante do holandês Noel Van T End ao forçar punições e eliminar o adversário. Já na briga pelas oitavas de final, Macedo conseguiu a classificação no golden score ao aplicar um wazari sobre o romeno Alex Cret.