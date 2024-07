Brasileiras ficam longe do pódio e francesa fatura ouro no triatlo feminino das Olimpíadas

Após ser adiada em virtude da má qualidade do Rio Sena, um dos cartões postais de Paris, as provas de triatlo enfim foram disputadas nesta quarta-feira, quinto dia dos Jogos Olímpicos de 2024. Na etapa feminina, as brasileiras Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes foram as 20ª e 25ª colocadas, respectivamente, após quase duas horas de evento.

Para delírio da torcida local, a francesa Cassandre Beaugrand faturou o ouro. Ela realizou a prova em 1:50.07. A suíça Julie Derron e a britânica Beth Potter completaram o pódio.

A primeira parte do evento foi de 1,5 km de natação. A brasileira Vittoria brilhou nesta parte da prova e terminou na terceira posição. Já Djenyfer era a 27º ao sair das águas parisienses.