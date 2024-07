Pequena ginasta de 10 anos se deslumbra com bronze histórico do Brasil

Extasiada, garota vive o "melhor momento da vida" e demonstra determinação que pode resultar no futuro da ginástica brasileira

Quando Rebeca Andrade se preparava para o último salto, o Brasil ocupava o sexto lugar no ranking geral. Havia uma tensão no ar, um misto de conformismo de que ficaríamos, mais uma vez, sem medalha na disputa por equipes da ginástica artísticas com raspas de esperança de que, daquele salto, poderia sair algo espetacular.

Só que, da arquibancada, se havia uma pessoa 100% confiante era a pequena Manuella Pontes, de 10 anos. Já praticante do esporte, Manu havia chegado à capital francesa no dia anterior, acompanhada pela mãe, Aretuza, e pela avó, Sueli, só para acompanhar, de perto, a final olímpica do esporte que mais ama.

“Eu já tinha falado: 'Filha, não dá, né? Está muito longe, acho que vai ser difícil'”, admite a mãe. “Foi a melhor experiência da minha vida até agora. Quando a Rebeca conseguiu a nota mais alta da competição, 15.100, foi uma emoção muito grande”, descreveu a criança, demonstrando dominar o assunto e ter prestado atenção em cada detalhe.