Arthur e Evandro vencem dupla austríaca por dois sets a zero no vôlei de praia

A dupla brasileira apresentou muita efetividade nos bloqueios Crédito: Luis Tato/AFP

O Brasil segue dominante no vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris 2024. Dessa vez, a dupla Arthur e Evandro venceu a dupla austríaca por 2 a 0 em sua estreia nos jogos. Os brasileiros demonstraram muita sintonia sendo mais acertivos que os austríacos, levando vantagem com os belos bloqueios de Evandro. Com isso, a dupla se junta as outras do Brasil: George e André, Carol e Bárbara e ana e Duda, que também venceram seus primeiros jogos por 2 sets a 0.