Postulante ao ouro, Keno Marley estreia com vitória no boxe em Paris e vai às quartas de final

Um dos favoritos ao ouro na categoria até 92kg do boxe nas Olimpíadas de Paris 2024, o pugilista brasileiro Keno Marley venceu a primeira na tarde deste domingo, 28, contra o britânico Patrick Brown.

Com resultado, finalizado com o score de 4 a 1, Keno avança às quartas de final do torneio, onde enfrentará Lazizbek Mullojoniv, do Uzbesquistão. Uma nova vitória já garante a medalha de bronze.