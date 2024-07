Rayssa Leal diz ter passado por maior pressão da vida e valoriza ajuda da terapia no processo

A brasileira ficou com a medalha de bronze no skate street nas Olimpíadas de Paris 2024

Com apenas 16 anos, a jovem maranhense atingiu mais uma marca emblemática, se tornando a atleta mais jovem a ganhar medalhas em duas olimpíadas .

"Nunca teve tanta pressão assim em cima de mim. Eu faço bastante terapia para entender tudo isso. Tudo aconteceu muito rápido para mim e isso me ajudou a entender como me sinto", destacou.

Nova multimedalhista olímpica brasileira mais jovem da história, Rayssa Leal contou, ao fim da final do skate street, que vive a fase de maior pressão de sua vida. A atleta comparou a disputa em Paris 2024, onde conquistou o bronze na tarde deste domingo , 28, com a de Tóquio, em 2021, na qual alcançou a prata. Contudo, a "Fadinha" disse passar por um momento de muitos sentimentos, mas todos felizes, Além disso, valorizou o trabalho de terapia que vem fazendo em suas preparações.

Assim como ressaltou na fase classificatória, Rayssa voltou a falar do misto de sentimentos com a torcida presente. Para ela, havia o lado negativo da pressão gerada para agradá-los, mas a motivação vinda das arquibancadas também foi muito importante.

"Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo agora. É algo surreal [...] Não estou nem conseguindo pensar de tanta felicidade. Muitos pensamentos aqui e todos bons, com certeza", continuou.

"Mudou muita coisa da última olimpíada para cá. Não teve [em Tóquio] essa galera que teve aqui. Então mudou muita coisa e eu mudei também", completou.

Na prova da tarde deste domingo, 28, as japonesas Coco Yoshizawa e Liz Akama tomaram a dianteira com ouro e a prata, respectivamente. Entretanto, a performance de Rayssa não deixou a desejar, batendo o recorde da modalidade e superando o próprio no mesmo dia – depois superado pela japonesa medalhista de ouro.