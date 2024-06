Franceses votam em eleições legislativas antecipadas e incertas

Eleitora deposita voto na urna em primeiro turno da votação ao Legislativo francês na manhã deste domingo, 30 Crédito: Sebastien Bozon/AFP

Por Toni Cerdà Os franceses votam neste domingo, 30, no primeiro turno das eleições legislativas antecipadas que poderão levar ao poder o partido de extrema-direita de Marine Le Pen pela primeira vez na história e mudar o rumo da França. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quase 50 milhões de pessoas são convocadas às urnas. As assembleias de voto abriram neste domingo na França metropolitana às 08 horas (03 horas no horário de Brasília), após residentes franceses no exterior e em territórios ultramarinos terem começado a votar no dia anterior.

Às 12 horas locais, a participação registrou um aumento significativo, para 25,9%, face aos 18,4% no mesmo horário de 2022, segundo o Ministério do Interior. As primeiras estimativas do resultado do primeiro turno serão anunciadas a partir das 20 horas (15 horas no horário de Brasília), no encerramento das últimas assembleias de voto. A principal incógnita é se o partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional (RN) vencerá as eleições, como indicam as pesquisas e, sobretudo, se conseguirá a maioria absoluta. O resultado final será anunciado após o segundo turno, marcado para 7 de julho.

"Estas não são eleições fáceis, os resultados são muito incertos, as repercussões podem ser graves para a sociedade", disse à AFP Julien Martin, arquiteto de 38 anos de Bordeaux, no sudoeste. A chegada da extrema-direita ao poder, pela primeira vez desde a libertação da França da ocupação da Alemanha nazista em 1945, acrescentaria um novo país à União Europeia (UE) governado por esta tendência, como a Itália. Poderia enfraquecer a política de apoio à Ucrânia do presidente francês Emmanuel Macron. Embora o partido de Le Pen, cujos detratores a consideram próxima da Rússia de Vladimir Putin, assegure que apoia Kiev, já deixou claro que quer evitar uma escalada com Moscou. Imigração, autoridade e poder aquisitivo

Mulher escolhe cédula eleitoral em local de votação no distrito de Auteuil, na Nova Caledônia, colônia francesa no Oceano Pacífico Crédito: Theo Rouby/AFP Macron, cujo mandato termina em 2027, anunciou a antecipação das eleições em 9 de junho após a vitória contundente do RN nas eleições europeias na França e agora corre o risco de compartilhar o poder com um governo de ideologia política diferente, a menos de um mês do início dos Jogos Olímpicos de Paris. O partido de extrema-direita propõe Jordan Bardella, de 28 anos, como candidato a primeiro-ministro se obtiver a maioria absoluta, com um programa que busca limitar a imigração, impor "autoridade" nas escolas e reduzir as contas de luz das famílias.