Extrema direita mostra forças nas eleições europeias e provoca terremoto político na França

Diante do resultado catastrófico, Macron fez um discurso ao país e anunciou a convocação de eleições legislativas antecipadas, "cujo primeiro turno ocorrerá em 30 de junho e o segundo turno em 7 de julho".

As projeções indicam que o partido de extrema direita Rassemblement National (Reunião Nacional, RN) arrasou as eleições na França e obteve o dobro dos votos da aliança liberal lançada pelo presidente Emmanuel Macron.

As eleições para o Parlamento Europeu confirmaram neste domingo (9) o avanço da extrema direita, em uma tempestade política que, embora não tenha alterado os equilíbrios de poder em Bruxelas, desencadeou a convocação de eleições legislativas antecipadas na França e conseguiu enormes avanços na Alemanha e na Áustria.

Na Alemanha, a maior economia da UE, o partido social-democrata do chefe de governo, Olaf Scholz, obteve o pior resultado de sua história e ficou em terceiro lugar, atrás da direita e da extrema direita.

A escolha dos 720 deputados do Parlamento Europeu abre um novo ciclo na União Europeia (UE), e os novos legisladores designarão o novo presidente da Comissão Europeia, o braço executivo do bloco.

Nunca antes as eleições europeias tiveram um impacto tão devastador na política doméstica de um país do bloco.

Segundo pesquisas de boca de urna realizadas para as emissoras de televisão públicas, a aliança conservadora CDU-CSU receberia entre 29,5% e 30% dos votos. O partido de extrema direita AfD está em segundo lugar, com cerca de 16%, enquanto o partido SPD, de Scholz, aparece em terceiro com 14%.

A Alemanha é o país com o maior número de eurodeputados, com 96, seguido por França (81), Itália (76) e Espanha (61).

Na Áustria, as pesquisas de boca de urna colocaram o partido de extrema direita FPO na liderança, com aproximadamente 27% dos votos.

Após as primeiras projeções de resultados, a presidente da Comissão Europeia e candidata a um segundo mandato, a alemã Ursula von der Leyen, prometeu construir uma barreira de contenção contra "os extremos".

"Vamos construir uma muralha contra os extremos da esquerda e da direita. Vamos contê-los. Isso é certo", garantiu Von der Leyen.

"Vencemos as eleições!", afirmou Von der Leyen em nome de seu bloco, o Partido Popular Europeu. "O PPE é o grupo político mais forte do Parlamento Europeu (...) Não se pode formar uma maioria sem o PPE", enfatizou.