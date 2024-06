França: pesquisas mostram partido de Le Pen bem à frente do grupo de Macron antes do 1º turno

Em pesquisa antes do primeiro turno nas eleições parlamentares francesas do instituto Ifop-Fiducial, os candidatos ao Reagrupamento Nacional (RN), partido liderado por Marine Le Pen, seguem na liderança, sendo creditados com 36,5% das intenções de voto no primeiro turno. O RN está, portanto, ainda à frente da Nova Frente Popular (NFP) com 29%, a união de partidos de esquerda, e do campo do presidente Emmanuel Macron, o Ensemble (20,5%). Muito atrás, os republicanos receberam 7% das intenções de voto.

Outra pesquisa publicada nesta sexta foi do Toluna Harris Interactive, mostrando resultado semelhante, com o RN na liderança. Sua pontuação permanece estável, com 34%. Em número de cadeiras, isso significaria entre 220 e 260 deputados do RN presentes no hemiciclo, segundo esta projeção. A NFP avança e mantém o segundo lugar com 28% das intenções de voto. De acordo com as projeções do nosso instituto de pesquisas, o NFP pode reivindicar 120 ou 150 assentos na Assembleia Nacional. O Ensemble poderia manter entre 80 ou 130 assentos com 20% de intenções de voto (-1 ponto em relação à vaga anterior).