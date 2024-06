Atentados suicidas na Nigéria deixam ao menos 18 mortos

Os atentados não foram reivindicados por nenhuma organização, mas lembram o modus operandi do grupo islamista armado Boko Haram, que tem forte presença nesta região da Nigéria, fronteiriça com Camarões.

Pelo menos 18 pessoas morreram e 19 ficaram feridas neste sábado (29) em vários atentados suicidas na cidade de Gwoza, no nordeste da Nigéria, conforme informaram os serviços locais de emergências.

O primeiro ataque ocorreu à tarde, durante um casamento, quando uma mulher carregando um bebê nas costas detonou explosivos no meio do banquete em Gwoza, disse à AFP o porta-voz da polícia do estado de Borno, Nahum Kenneth Daso.

Barkindo Saidu, chefe dos serviços locais de emergência (SEMA), relatou que estava em Gwoza durante o ataque.

"Até o momento, 18 pessoas, incluindo crianças, homens, mulheres e mulheres grávidas, morreram nos ataques", acrescentou o relatório.