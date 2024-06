Macron convoca eleições legislativas, após reconhecer derrota nas eleições da UE

Presidente da França, Emmanuel Macron, faz discurso televisionado à nação e anunci que está dissolvendo a Assembleia Nacional Crédito: LUDOVIC MARIN / AFP

O presidente francês, Emanuel Macron, convocou eleições legislativas antecipadas após reconhecer que o seu partido sofreu uma pesada derrota nas eleições para o Parlamento Europeu, que se encerram neste domingo. A votação ocorrerá em dois turnos: 30 de junho e 7 de julho, disse ele. "Decidi devolver a eleição do nosso futuro parlamentar por meio da votação. Estou, portanto, dissolvendo a Assembleia Nacional", afirmou, num discurso à Nação no Palácio do Eliseu, sede do governo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A medida ocorre no momento em que os primeiros resultados projetados pela França neste domingo, 9, colocam o partido de extrema-direita bem à frente nas eleições parlamentares da UE, derrotando os centristas pró-europeus de Macron, de acordo com institutos de pesquisa de opinião franceses.