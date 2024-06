Princesa Catherine faz primeira aparição pública oficial após anúncio de câncer

Sorridente em uma carruagem, a princesa Catherine fez sua primeira aparição oficial neste sábado em Londres, após anunciar um diagnóstico de câncer em março, no desfile de aniversário do rei Charles III.

A última aparição da princesa de Gales, de 42 anos, esposa do herdeiro da coroa britânica William, foi em dezembro. No mês seguinte, foi submetida a uma misteriosa operação abdominal, antes do anúncio do câncer, sobre qual não foram divulgados detalhes.

Kate, vestida de branco e com um chapéu da mesma cor que cobria parcialmente o rosto, participou do "Trooping the Color", organizado desde 1748 para celebrar os aniversários dos soberanos.