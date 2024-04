Câncer afeta cada vez mais pessoas menores de 50 anos, como a princesa Kate

O caso da princesa Catherine de Gales, de 42 anos, que anunciou recentemente que está em tratamento contra um câncer, é um exemplo de como, por razões ainda sem explicação, cada vez mais pessoas menores de 50 anos são diagnosticadas com a doença.

Entre os jovens detectou-se, em especial, um aumento dos cânceres gastrointestinais (cólon, esôfago, fígado). Segundo a American Cancer Society, são a principal causa de morte por câncer em homens menores de 50 anos e a segunda em mulheres da mesma idade, atrás do câncer de mama.

Alguns casos são muito conhecidos, como a morte, em 2020, do ator Chadwick Boseman, aos 43 anos. Protagonista de "Pantera Negra", ele foi vítima de um câncer agressivo.

O fenômeno, que se observa especialmente os países desenvolvidos, também se reflete no aumento das mortes por câncer entre menores de 50 anos. Em trinta anos, este número aumentou 28%.

Para explicar o fenômeno, "não há nenhum elemento conclusivo", diz o doutor Sivakumar, embora seja provável que vários fatores estejam envolvidos.

Em todo caso, apesar da informação que circula em alguns setores, a vacinação contra a covid não tem nada a ver porque o aumento de casos de câncer começou muito antes da pandemia.

Os cientistas têm duas grandes vias de pesquisas: ou as gerações recentes estão mais expostas do que suas antecessoras a fatores de risco já conhecidos ou surgiram novos riscos.

A primeira categoria de hipóteses se baseia em especial em uma observação: em comparação com as gerações anteriores, as pessoas que agora têm quarenta anos eram mais jovens quando fumavam, bebiam álcool ou tinham obesidade.