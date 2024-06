Imperador japonês fará primeira visita oficial ao Reino Unido desde câncer de Charles III

O rei Charles III receberá em Londres o imperador japonês Naruhito, no final de junho, anunciou nesta segunda-feira (3) o Palácio de Buckingham, na primeira visita oficial desde que o soberano britânico retomou suas atividades após ser diagnosticado com câncer.

Charles III, que retomou suas atividades no final de abril, após o câncer diagnosticado em março, cuja natureza se mantém em sigilo, receberá Naruhito e sua esposa, a imperatriz Masako, entre 25 e 27 de junho.

Em 25 de junho, o príncipe William, herdeiro ao trono, irá ao encontro do casal no hotel em que se alojarão e depois os acompanhará para uma cerimônia de boas-vindas no Pavilhão Real do Horse Guards Parade, uma esplanada utilizada para desfiles, no centro de Londres, onde se reunirão com Charles III e sua esposa Camilla.