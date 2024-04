Kate 'extremamente comovida' com as mensagens de apoio após anúncio de câncer

O príncipe e a princesa de Gales disseram estar "extremamente comovidos" com as mensagens de apoio que receberam após a notícia do câncer de Catherine na sexta-feira (22), disse um porta-voz do Palácio de Kensington em comunicado, que destacou a necessidade de privacidade.

Após semanas de rumores sobre sua saúde, a popular princesa Catherine, de 42 anos, explicou em um vídeo que está enfrentando um câncer, cuja natureza não especificou.

O rei Charles III, de 75 anos, também foi diagnosticado com câncer seis semanas antes.