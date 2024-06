Médico diz que rejuvenesceu 21 anos após passar 100 dias embaixo d’água

O biomédico Joseph Dituri, professor da Universidade do Sul da Flórida (USF), passou por um experimento de viver 100 dias embaixo d'água no ano passado, quebrando o recorde anterior, de 73 dias. Vivendo em uma cápsula de 55 m², Dituri fez experimentos sobre os efeitos da pressão do oceano na saúde do corpo.

Dituri, conhecido como Dr. Deep Sea (mar profundo, em tradução livre), também é mergulhador profissional e comandante aposentado da Marinha dos Estados Unidos. Ele viveu no alojamento abaixo do nível do mar entre março e junho de 2023.

“Nunca foi sobre o recorde. Era sobre estender a tolerância humana para o mundo subaquático”, explicou o profissional para o portal americano PBS.