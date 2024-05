Conheça os Bajau, povo geneticamente adaptado para "viver" no fundo do mar

Pescador nômade Bajau durante uma sessão de pesca tradicional no mar Crédito: Marko Reimann/ Adobe Stock

Se você fosse participar de uma disputa para descobrir quem segura a respiração debaixo d'água por mais tempo, sem sombra de dúvidas perderia caso competisse com o povo bajau, uma tribo nômade do sudeste asiático que ficou mundialmente conhecida por ficar, facilmente, até 10 minutos prendendo a respiração. Os bajau vivem principalmente na Indonésia, Filipinas e Malásia. Também conhecidos como "nômades do mar", eles vivem da coleta de crustáceos no oceano. Estima-se que sua população é de 1,2 milhões de pessoas Durante mais de mil anos a tribo percorreu os mares da região asiática tendo como fonte de subsistência a pesca em mergulho livre.

Retrato de Bajau Laut em um barco com vidro de mergulho na ilha Maiga Semporna Sabah, Malásia Crédito: Adobe Stock Tribo da Ásia que pode ficar até 10 minutos debaixo d'água passa 60% do tempo no mar Com capacidade extraordinária de ficar até 10 minutos segurando a respiração e mergulhando em profundidades de cerca de 70 metros sem necessitar do suporte de equipamentos, eles passam 60% do seu tempo trabalhando diariamente debaixo d’água. Essa submersão é feita apenas com um conjunto de pesos e um par de óculos de madeira. A explicação para ficar tanto tempo sem respirar? Adaptação e seleção natural. Um estudo, divulgado na revista científica Cell em 2018, mostrou que a capacidade de mergulho dessa população se dá porque eles desenvolveram baços maiores ao longo do tempo.

Pescador nômade Bajau durante uma sessão de pesca tradicional no mar Crédito: Adobe Stock A princípio, essa característica poderia ser atribuída ao condicionamento físico dos mergulhadores, entretanto, foi identificado no estudo que o tamanho do órgão não variava entre quem mergulhava e quem não mergulhava na tribo. LEIA MAIS | "Portão do Inferno", a cratera na Ásia que pega fogo há 50 anos Em comparação com outras etnias vizinhas, como os Saluans, por exemplo, que diferentemente dos nômades do mar, não vivem da pesca em mergulho livre, o tamanho do baço do povo Bajau era 50% maior. Tal característica pode ser vista em mamíferos marinhos aquáticos, que têm baço maiores em comparação a outras espécies.