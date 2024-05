Um ano após implosão do submersível Titan, bilionário planeja nova expedição

Quase um ano após a implosão do submersível Titan, da OceanGate, outra empresa planeja uma nova viagem aos destroços do Titanic, que ficam no norte do Oceano Atlântico. O investidor imobiliário Larry Connor e o co-fundador da Triton Submarines, Patrick Lahey, vão mergulhar mais de 3.700 metros até o local do naufrágio.

Contudo, a viagem não tem data para acontecer. O porta-voz da empresa de Connor explicou nesta terça-feira, 28, que a expedição só acontecerá quando a embarcação for totalmente certificada por uma organização marítima.

O submarino Triton 4000/2 Abyssal Explorer, projetado por Lahey, é avaliado em US$ 20 milhões (cerca de R$ 100 milhões). “A viagem leva menos de duas horas – significativamente mais rápida do que era possível anteriormente”, informa o site da empresa.