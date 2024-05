Pandas atacam cuidadora que ia alimentá-los em zoológico na China

Os pandas correm em direção à tratadora, um deles tenta morder seu tornozelo enquanto o outro a derruba no chão. Confira abaixo o vídeo do momento

As imagens mostram os pandas Yu-ke e Yu-ai correndo em direção à tratadora: um deles tenta morder seu tornozelo, enquanto o outro a derruba no chão. Ela teve sua blusa rasgada e perdeu um dos sapatos.

Em um registro do momento, a tratadora entrou no recinto para alimentar os animais quando eles foram em sua direção e a derrubaram no local. Enquanto ela tentava contê-los, eles a prenderam no chão, veja o vídeo mais abaixo.

Dois pandas avançaram em uma cuidadora na frente de visitantes em um zoológico chinês na cidade de Chongqing. O caso aconteceu na terça-feira, 23, segundo informações do Daily Mail.

Cuidadores dos pandas saíram com ferimentos leves



Ambos os cuidadores do zoológico conseguiram escapar do recinto e sofreram apenas ferimentos leves no incidente.

Conforme as autoridades informaram ao Daily Mail, os animais são geralmente dóceis e raramente são agressivos com os humanos. Eles não disseram o que fez com que os dois jovens pandas tivessem esse comportamento.

O caso gerou repercussão na mídia local. “Isso aconteceu porque o tratador parece inexperiente. Ela deveria ter fugido, mas em vez disso tentou detê-los”, teorizou um visitante. “Eles só estavam brincando”, disse outro.

Vídeo: Pandas derrubam cuidadora em zoológico na China