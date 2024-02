Espécie marinha de panda-peixe é encontrada no Japão

Com características que podem variar desde algo misterioso e assustador até uma forma fofa, o esqueleto do panda-do-mar é uma das espécies que vêm intrigando os pesquisadores japoneses. Os estudiosos descobriram a existência da espécie na ilha de Kumejima , localizada no distrito de Shimajiri, província de Okinawa.

Com suas primeiras imagens, alguns internautas japoneses o chamaram carinhosamente de “Panda-esqueleto-do-mar” devido às suas marcas em preto e branco, e assim é conhecido desde então.

Oficialmente, no dia 1º de fevereiro, um relatório dos pesquisadores japoneses foi divulgado, dando ao esqueleto do panda-do-mar seu nome científico oficial, Clavelina ossipandae. Os nomes latinos "Clavelina", que significa "garrafinha", e "ossipandae", que se refere ao seu esqueleto e aparência de panda, designam-na como uma espécie distinta.

Pesquisas médicas buscam no fundo do mar as moléculas do futuro; SAIBA MAIS

Panda-esqueleto-do-mar: quais as explicações de suas características?

Naohiro Hasegawa é um dos principais pesquisadores do artigo científico que introduziu as descobertas da espécie Clavelina ossipandae e explicou todas as características já aparentes do animal.

“As partes brancas que parecem ossos são os vasos sanguíneos que correm horizontalmente pelas guelras das ascídias. As partes pretas da cabeça que parecem os olhos e o nariz de um panda são apenas um padrão, e não sabemos realmente por que existe esse padrão”, explicou.

Ao usar o Twitter (agora X) em 2018, Hasegawa disse que encontrou pela primeira vez fotos da espécie. “Foi nesse momento que percebi que provavelmente era bastante rara porque parece diferente das outras ascídias”, disse ele.