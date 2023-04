Cuidador usa manobra de Heimlich para salvar panda engasgado

Um funcionário de um zoológico em Sichuan, na China, salvou um urso panda que se engasgou com um pedaço de cenoura.

Em vídeo postado no aplicativo Douyin, a versão chinesa do Tiktok, no último sábado, 15, é possível ver o cuidador socorrendo o animal, confira:

A keeper performed Heimlich Maneuver on a giant #panda choking on a carrot chunk in Chengdu, southwest China's Sichuan Province. The panda soon spat out the carrot chunk. pic.twitter.com/Wi5wDUKHrW