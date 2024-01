Cachorra ajuda no resgate de tutor em lago congelado nos Estados Unidos

A atuação da cadela Ruby facilitou as ações de resgate do homem de 65 anos; Confira vídeo

Crédito: Divulgação / Polícia do Estado do Michigan

Um homem de 65 anos foi salvo por policiais e pela sua cachorrinha Ruby após cair em um lago parcialmente congelado em Michigan, nos Estados Unidos. A ajuda inusitada e ousada do pet foi registrada pelas câmeras nos uniformes dos policiais do Estado de Michigan e publicadas nas redes sociais. O caso ocorreu nesta quinta-feira, 18.

No vídeo, é possível notar que o lago Arbutus, onde aconteceu a ocorrência, está com a superfície congelada, dificultando o acesso dos policiais à vítima, presa no meio do lago. Entretanto, devido ao peso menor e sua agilidade, a cadelinha Ruby consegue transitar tranquilamente sobre a camada de gelo.

Os policiais então chamaram Ruby e prenderam em sua coleira um disco, similar a um frisbee, que por sua vez estava preso em uma corda para que levasse até seu dono.