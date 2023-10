Lago glacial transborda na Índia e deixa ao menos 56 mortos

Pelo menos 56 pessoas morreram em um vale do Himalaia, no nordeste da Índia, devido ao transbordamento de um lago glacial na quarta-feira, de acordo com um novo número de vítimas divulgado pelas autoridades neste sábado (7). Em Sikkim "foram encontrados 26 corpos", disse Anilraj Rai, funcionário deste estado, à AFP. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em Bengala Ocidental, um estado vizinho, as equipes de resgate recuperaram trinta corpos na bacia do rio Tista, disse o comissário de polícia do distrito de Jalpaiguri, K. Umesh Ganpat.

O número anterior, anunciado na sexta-feira, era de 40 mortes. O lago Lhonak, localizado na base de uma geleira perto de Kangchenjunga, a terceira montanha mais alta do mundo, transbordou na quarta-feira, devastando um vale. Entre os mortos estão sete soldados do Exército indiano mobilizados em Sikkim, perto das fronteiras com o Nepal e a China, e onde existe uma presença militar significativa. Estima-se que existam mais de 100 desaparecidos. O Ministério da Defesa indiano afirmou em comunicado que as inundações levaram "armas de fogo e explosivos" dos campos militares. De acordo com a mídia local, duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas quando um morteiro explodiu em Bengala Ocidental. A água destruiu edifícios, pontes e linhas telefônicas, complicando a evacuação e a comunicação com milhares de pessoas isoladas do resto do país.