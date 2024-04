Aposentada luta contra cobra píton de 4 metros na cozinha de casa: "Achei que era um ladrão"

Sharon Norton, uma corajosa corretora de imóveis aposentada, de 62 anos, e que mede 1,57 metros enfrentou uma píton de aproximadamente 4,88 metros na cozinha de sua casa em Port Edward, na província de KwaZulu-Natalna, na África do Sul.



Em uma entrevista ao portal britânico Daily Mail, Sharon revelou que, ao ouvir o latido de um dos seus cachorros, temeu que pudesse haver um intruso em sua propriedade. Em busca de saber do que se tratava, desceu as escadas e, para sua surpresa, deparou-se com uma píton no chão da cozinha.

