Australiano é multado por surfar com píton

Como se a presença de tubarões não fosse motivo de preocupação suficiente nas águas australianas, um homem foi apanhado surfando com uma píton enrolada no pescoço e acabou multado pela ousadia.

O intrépido surfista causou alvoroço na cidade de Gold Coast, na costa leste da Austrália, após serem publicadas imagens dele surfando nas ondas com seu réptil de estimação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As autoridades do estado de Queensland, onde fica a cidade ao sul de Brisbane, determinaram que o surfista deve pagar multa de 2.322 dólares australianos (cerca de US$ 1.500, ou R$ 7.300 na cotação atual).