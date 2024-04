Cobra salamanta é encontrada em residência de Abaiara

A Polícia Militar do Estado (PMCE) realizou o resgate de uma cobra salamanta em uma residência localizada no município de Abaiara, que fica a 502,4 km de Fortaleza, caso ocorreu na tarde do sábado, 30. Na ocasião, o animal estava no quintal da casa e se encontrava altamente arisco, sendo necessário que o resgate fosse realizado cuidadosamente.

De acordo com a PMCE, a serpente encontrada tinha porte médio, podendo atingir até 1,5 metro de comprimento. O animal tem características de ter um corpo longo, fino e uma cabeça triangular. Com cor marrom-avermelhado, apresenta manchas espelhadas pelo corpo.

Após o resgate, a cobra foi devolvida para seu habitat natural, sendo colocada longe de locais de ambiente habitado.