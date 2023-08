Píton de 5 metros sai de telhado e escala árvore na Austrália; veja vídeo

A gravação do momento viralizou nas redes sociais e já conta com mais de 27 milhões de visualizações; veja vídeo

No vídeo , feito por um morador da área, é possível ver a cobra deixando o telhado da residência e deslizar calmamente para as árvores próximas das casas. Em outra momento da gravação os moradores aparecem impressionados com a píton.

Cobra píton de 5 metros sai de telhado e escala árvore

O caso logo ganhou bastante repercussão na mídia local devido ao tamanho do réptil. De acordo com o serviço particular de coletores e realocação de cobra, a Pínton que aparece no vídeo não é uma espécie venenosa.

Andrew Anthony publicou o vídeo em suas redes sociais, no último domingo, 27. As imagens já contam com mais de 27 milhões de visualizações.

“Somente na Austrália você verá uma píton-tapete de 5 metros de comprimento nos subúrbios”, disse Andrew em suas redes sociais.

De onde são as cobras Píton

As cobras Píton são nativas da África e da Ásia. Dessa forma, são bastante comuns em território australiano. Essa espécie chega a atingir quatro metros, mas a maioria não chega a ultrapassar os dois metros e meio.

Essa espécie não é venenosa e mata suas vítimas por constrição. Esses animais costumam se alimentar de pequenos mamíferos e aves.

Veja o vídeo do momento que a cobra píton de 5 metros sai de telhado