Idoso encontra cobra viva enrolada em brócolis 3 dias depois de colocá-lo na geladeira

Um homem de 63 anos levou um susto após encontrar uma cobra viva dentro de uma sacola de brócolis que ele havia comprado em um supermercado de West Midlands, no Reino Unido. Neville Linton, que fez a compra no dia 2 de junho, descreveu o acontecimento como uma descoberta “assustadora”.

O idoso chegou a deixar o brócolis três dias na geladeira, período em que o animal permaneceu aninhado no vegetal.

No dia 5 de junho, quando precisou preparar o alimento, o idoso o retirou da geladeira e se deparou com a cobra, ainda viva, enrolada no caule da planta.



Neville Linton, que trabalha com limpeza industrial, disse em entrevista à agência SWNS que precisou ligar para sua irmã, Ann-Marie Tenkanemin, 57, para ajudá-lo com o réptil, pois ele morre de medo de cobras.

"Eu não sou bom com cobras", contou o idoso, que acrescentou: "Foi uma sorte eu não ter deixado o brócolis na cozinha, ou ela estaria solta em casa. Isso teria sido um grande risco para nós, porque temos duas pessoas vulneráveis morando aqui", concluiu.

O animal foi levado ao zoológico de Dudley, próximo a sua casa, onde foi identificado como uma cobra jovem, da espécie Cobra-de-escada O animal é uma espécie de cobra da família Colubridae, e é considerada inofensiva. Seu habitat natural inclui florestas temperadas, terrenos aráveis, pastagens, plantações e jardins rurais. . Elas não são venenosas e podem ser encontradas principalmente na Espanha e Portugal.

O homem disse ainda que recebeu uma compensação do mercado onde comprou o brócolis , mas considera que não é suficiente, pois tem fobia de cobras. Ele reitera ainda que houve um impacto emocional diante do incidente.

Em nota, um porta-voz da Aldi, empresa responsável pelo supermercado, disse ao SNWS que estão investigando o incidente que classificaram como “isolado”.

"Nosso fornecedor nunca teve uma reclamação dessa natureza e possui processos robustos para evitar que tais problemas ocorram. Estamos investigando esse incidente isolado e pedimos desculpas ao Sr. Linton por nossos altos padrões habituais não terem sido atendidos", informou.



