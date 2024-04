Por que Taiwan está tão exposta a terremotos e tão bem preparada para resistir a eles?

Taiwan foi atingida nesta quarta-feira, 3, por seu terremoto mais forte em 25 anos. Pelo menos nove pessoas morreram e 900 ficaram feridas. Edifícios e rodovias foram danificados e o serviço de trens foi interrompido. Mas para o tamanho do terremoto, 7.4 na escala Richter, que vai até 10, o número de vítimas é considerado baixo - ainda mais em uma ilha com 23 milhões de pessoas e uma altíssima concentração de prédios altos e com muitos moradores. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Terremotos não são uma novidade em Taiwan: a ilha é atingida por dezenas de tremores por ano. A maioria não passa de 5 graus na escala Richter, mas uma dezena deles chega a 6 ou 7.

Mas seu impacto sobre os 23 milhões de habitantes da ilha tem sido relativamente contido graças à sua excelente preparação para terremotos, segundo especialistas. Por que tantos tremores? Muitos terremotos letais atingiram Taiwan no século passado. A ilha está localizada em várias falhas ativas, que estão associadas à atividade sísmica. Taiwan fica ao longo do "Anel de Fogo" do Pacífico, a linha de falhas sísmicas que circunda o Oceano Pacífico, onde ocorre a maioria dos terremotos do mundo.

A área é particularmente vulnerável a tremores devido à tensão acumulada pelas interações de duas placas tectônicas, a placa do mar das Filipinas e a placa da Eurásia, que podem levar a liberações repentinas na forma de terremotos. A paisagem montanhosa da região pode ampliar o tremor do solo, levando a deslizamentos de terra. Vários desses deslizamentos de terra ocorreram na costa leste de Taiwan, perto do epicentro do terremoto de quarta-feira, próximo ao leste do condado de Hualien, quando os detritos caídos atingiram túneis e rodovias, esmagando veículos e causando várias mortes. Por que Taiwan é tão bem preparada para lidar com terremotos? Taiwan melhorou seu nível de preparação ao longo de décadas sofrendo com terremotos destrutivos. Desde a década de 1980, o país aprimorou seu sistema de alerta precoce - para avisar a população sobre terremotos. Mas depois de dois terremotos marcantes o país revisou suas leis de construção para evitar tragédias. Um terremoto de magnitude 7,6 na região central de Taiwan matou quase 2.500 pessoas em setembro de 1999. O terremoto, que atingiu cerca de 90 milhas ao sul-sudoeste de Taipei, foi o segundo mais letal da história da ilha. Mais de 10.000 pessoas ficaram feridas e mais de 100.000 casas foram destruídas ou danificadas. O país fez então uma longa revisão de seus códigos de construção e de fiscalização, exigindo que os proprietários de estruturas vulneráveis instalassem reforços, e obrigando novas edificações a ter um rígido sistema de segurança contra tremores. Taiwan criou uma equipe urbana de busca e resgate e abriu vários centros de operações médicas de emergência.

Em 2016, um terremoto de magnitude 6,4 causou o desabamento de um complexo de apartamentos de 17 andares no sudoeste de Taiwan, matando pelo menos 114 pessoas. O governo então ordenou uma onda de inspeções de construções, que tem que ser realizadas a cada dois anos, para evitar tragédias. O terremoto de quarta-feira foi de 7,2 graus, de acordo com a agência de monitoramento de terremotos de Taiwan, enquanto o U.S. Geological Survey (Serviço Geológico dos EUA) o avaliou em 7,4 graus. O terremoto danificou vários edifícios em Hualien, mas causou apenas pequenas perdas na capital Taipei, apesar de ter sido fortemente sentido lá. O terremoto ocorreu no meio do horário de pico da manhã, mas atrapalhou apenas um pouco o deslocamento regular. Poucos minutos depois, os pais estavam novamente levando seus filhos para a escola e os trabalhadores dirigindo para os escritórios.