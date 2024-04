Terremoto destrói 'cabeça' da Ilha da Tartaruga em Taiwan

A parte da montanha que forma a "cabeça" da tartaruga foi desfigurada pelo terremoto. Apesar disso, as autoridades taiwanesas consideram que o dano foi pequeno porque a área não é turística e toda a ilha estava fechada para visitação no momento do ocorrido.

A ilha de Guishan, em Taiwan, que é conhecida como Ilha da Tartaruga por conta do formato das montanhas, foi parcialmente destruída pelo terremoto que atingiu o nordeste do país nesta quarta-feira, 3.

As autoridades disseram ter perdido contato com 50 pessoas que estavam em um micro-ônibus no parque nacional depois que o terremoto derrubou as redes telefônicas. Outras seis pessoas ficaram presas em uma mina de carvão e um resgate estava em andamento. O terremoto e os tremores secundários também causaram 24 deslizamentos de terra e danos a 35 estradas, pontes e túneis.

A agência de monitoramento de terremotos de Taiwan disse que o terremoto foi de magnitude 7,2, enquanto o Serviço Geológico dos EUA estimou o tremor em 7,4. Este foi o maior terremoto da história de Taiwan nos últimos 25 anos. Com Associated Press.