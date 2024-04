Terremoto afeta produção de semicondutores em Taiwan, mas danos são limitados, diz empresa

A produção do material em Taiwan é muito importante para a economia global porque o país representa mais da metade do mercado de laptop e dispositivos de rede.

O terremoto em Taiwan nesta quarta-feira, 3, que deixou ao menos nove mortos e mais de 900 feridos, prejudicou a produção de semicondutores no país, por causa da interrupção da fabricação do componente em algumas fábricas.

A principal companhia do setor no país, a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.), que é a maior fabricante de chips do mundo, afirmou que retirou os funcionários de alguns centros de distribuição por conta de medidas de segurança relacionadas ao terremoto. Apesar disso, a empresa também comunicou que estes funcionários já retornaram ao trabalho. A TSMC fornece chips para empresas como a Apple e a Nvidia.

Em um comunicado enviado ao jornal South China Morning Post, de Hong Kong, a empresa estimou que teria uma diminuição de lucro de US$ 60 milhões por conta do terremoto, segundo previsões financeiras para o segundo trimestre. Apesar disso, a TSMC destacou que o impacto seria limitado. De acordo com a Reuters, três instalações da TSMC pelo país sofreram interrupções e poderão atrasar algumas remessas de entregas.

Outras empresas menores do setor como a United Microelectronics Corporation (UMC) também retiraram os funcionários de alguns centros de produção.