Por falta de uniformes, policiais na Alemanha protestam sem calças

Departamento de polícia do estado da Baviera publicou vídeo de protesto nas redes sociais. Itens estão indisponíveis ou chegam após meses; saiba mais sobre o caso

Policiais da Baviera, estado no sul da Alemanha, protestaram contra a falta de uniformes na corporação utilizando uma forma criativa de apresentar o problema. Em vídeo publicado nas redes sociais, dois policiais aparecem sem calças após afirmarem que esperam há meses pelos seus uniformes.

Em seguida, o representante do sindicato, Jürgen Köhnlein, aparece no vídeo afirmando que “a polícia da Baviera está 'tirando a roupa' e pode, literalmente, acabar sem calças”. Segundo ele, itens que fazem parte do uniforme dos agentes — como bonés, calças e casacos — estão indisponíveis ou só são disponibilizados após meses de espera.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Governo diz que está trabalhando para resolver a questão



Na última quarta-feira, 3, um porta-voz do ministério atribuiu o problema a questões com os fornecedores dos equipamentos, principalmente para peças especializadas, como calças multiuso de verão.