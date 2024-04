Botsuana ameaça enviar 20 mil elefantes à Alemanha

"Não é uma piada", acrescentou sobre sua oferta de enviar ao país europeu do norte 20 mil paquidermes.

Os alemães devem "conviver com os animais agora que estão tentando nos dar instruções", declarou o presidente de Botsuana, Mokgweetsi Masisi, em declarações ao jornal alemão Bild, publicadas nesta terça-feira (2).

O presidente de Botsuana ameaçou a Alemanha com o envio como presente de até 20 mil elefantes, irritado porque o governo alemão criticou a caça de paquidermes e a exportação de troféus que seu país pratica, segundo ele, para controlar a população de animais.

"Gostaríamos de fazer esse presente à Alemanha", disse Masisi, acrescentando que "não aceitará recusa".

Botsuana, um país da África austral, abriga a maior população de elefantes do mundo, cerca de 130 mil, com os quais a coabitação é às vezes difícil, segundo o presidente. Masisi mencionou ataques contra humanos, vilarejos e plantações.

As críticas do Ministério do Meio Ambiente alemão, liderado pelos ecologistas, dizem respeito aos troféus de caça de elefantes que clientes ocidentais ricos compram.