Acidente rodoviário deixa quatro mortos na Alemanha

"Uma pessoa inicialmente declarada como morta para a polícia está em estado crítico, por isso o número de falecidos no acidente deve ser corrigido para quatro", indicou a corporação.

Os serviços de emergência atenderam os feridos no local e a rodovia foi fechada nos dois sentidos, informaram autoridades alemãs.

Entre as 54 pessoas que estavam no veículo, incluindo dois motoristas, 29 ficaram levemente feridas, e seis, gravemente, segundo a polícia.

O ônibus pertence à empresa alemã de viagens de baixo custo Flixbus e fazia o trajeto entre Berlim e Zurique, segundo a companhia. "Ainda não sabemos as circunstâncias exatas do acidente", informou a Flixbus.

"Estamos trabalhando de perto com autoridades locais e os serviços de emergência e faremos tudo o que for possível para esclarecer rápida e totalmente a causa do acidente", acrescentou.

tbh-fec/mfp/jj/mas/sag/arm/fp/rpr/lb