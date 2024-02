Alemanha legaliza uso recreativo da maconha; veja o que muda

Seguindo a onda global, com cada vez mais países legalizando a maconha, foi a vez da Alemanha aprovar uma nova lei que permite o uso adulto de cannabis

Agora, após a aprovação dos parlamentares, a partir do dia 1º de abril — sem conotações de que o fato é inverídico — está autorizado o consumo em espaços públicos alemães.

Apesar de estar completamente cedido o direito do uso recreativo para os maiores de 18 anos, o grupo que vai até os 21 anos ainda está restrito de certa forma para adquirir os produtos oriundos da erva. Pessoas de 18 anos a 21 anos poderão comprar até, no máximo, 30 gramas de cannabis.

Segundo o ministro da Saúde, Karl Lauterbach, a nova lei tem como objetivo "minar o mercado ilegal, proteger os usuários da cannabis de baixa qualidade e cortar os fluxos de receitas das quadrilhas do crime organizado". Um dos principais nomes que apoiaram a aprovação da reforma, Lauterbach comemorou a "vitória".

Alemanha legaliza o consumo de maconha: e no Brasil?



Apesar de andar em passos mínimos, a possibilidade de legalização começou a ser levantado durante o atual governo, chegando a virar pauta no Planalto nacional.

A legalização da maconha vai muito além do uso recreativo, tem, por exemplo, repercussões na segurança pública e no acesso a remédios à base do THC.