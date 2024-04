Assaltante se alonga antes de roubar padaria na Austrália: "Ladra Flexível"

Uma mulher chamou atenção da padaria Phillippa’s Bakery após ser flagrada pelas câmeras de segurança “praticando yoga” antes de assaltar o estabelecimento em Richmond, na Austrália. O caso aconteceu no dia 3 de março, mas as imagens do momento só foram publicadas pela padaria no último domingo, 17.



O estabelecimento liberou o vídeo do momento que mostra a mulher se alongando na calçada antes de roubar a padaria. No Facebook, o local até brincou com a situação inusitada, chamando a mulher de “ladra flexível”.

