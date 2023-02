Idoso tem celular roubado e corre atrás de assaltante em rodoviária de Brasília

Um idoso de 75 anos correu atrás do assaltante após ter o celular roubado na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília. O crime aconteceu nessa segunda-feira, 13. O suspeito roubou o aparelho enquanto o idoso estava no banheiro.

De acordo com o portal Metrópoles, o idoso correu atrás do assaltante pela rodoviária gritando “pega ladrão!”. A câmera de segurança de um comércio da rodoviária registrou o momento.

O suspeito foi detido ainda na rodoviária por policiais militares do Grupo Tático Operacional do 6º Batalhão. Além do celular do idoso, foi apreendida uma faca que o assaltante carregava.

O homem foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).



