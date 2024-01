Assaltante cai de moto, perde prótese da perna e é abandonado pelo comparsa na Argentina

A polícia informou ao jornal argentino La Nación, que as mulheres não registraram ocorrência na delegacia

No entanto, as moças resistem e tentam empurrar o bandido , que se desequilibra e cai ao voltar para a motocicleta. Nesse momento, o homem perde a prótese da perna esquerda.

No vídeo, é possível ver duas mulheres encostadas em carro vermelho estacionado, quando são abordadas pelos criminosos. Um deles desce do veículo e vai em direção a elas para roubá-las.

Um ladrão foi largado para trás pelo comparsa após perder a prótese de uma das pernas e cair durante um assalto na cidade de Mar del Plata, na Região centro-leste da Argentina . As imagens foram divulgadas nas redes sociais na última quarta-feira, 10.

Ladrão é deixado pelo comparsa após assalto atrapalhado

A dupla atrapalhada se levanta e tenta fugir do local empurrando o veículo, que falhou ao cair no chão. Com a prótese nos braços, os homens dobram a esquina tentando fazer a moto ligar, porém se desequilibram e caem mais uma vez.

Um dos ladrões se levanta, consegue dar partida e foge do local, abandonando seu parceiro com a prótese na mão. Alguns segundos depois, duas pessoas que viram a cena, derrubam o rapaz e começam a agredi-lo.

