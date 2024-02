Avião dá meia-volta devido à "chuva de larvas" em passageira

Voo entre Amsterdã e Detroit retornou ao aeroporto de origem após insetos caírem do compartimento de bagagem

Os comissários de bordo ajudaram a mulher a se limpar e, em seguida, procuraram a origem dos insetos. Eles encontraram uma mala, de acordo com o passageiro ouvido pela Fox 2 Detroit. Ao abri-la, imediatamente taparam os narizes .

O avião, da companhia Delta Airlines, havia partido cerca de uma hora antes do incidente. Um passageiro entrevistado pelo canal Fox 2 Detroit relatou ter ouvido uma pessoa "surtando" e, quando se virou para ver o que estava acontecendo, presenciou "ao menos uma dúzia" de larvas caindo do compartimento de bagagem .

Dentro dela, disse o entrevistado, havia um peixe podre, embalado apenas com folhas de jornal. O dono da bolsa se identificou, e os funcionários levaram a bagagem para o fundo da aeronave.

Em seguida, o piloto anunciou que o avião retornaria a Amsterdã. Em nota, a Delta Airlines afirmou que "a viagem foi interrompida devido a uma bagagem de mão embalada de maneira imprópria". Segundo a empresa, o avião foi recolhido para limpeza.

Os passageiros foram realocados no voo seguinte para Detroit. Não foi informado se o dono da mala com o peixe podre e as larvas sofreu alguma penalidade.

