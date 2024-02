Grécia é o primeiro país cristão-ortodoxo a legalizar casamento do mesmo sexo

A Grécia se torna a primeira nação cristã-ortodoxa a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Grécia viveu um dia histórico na quinta-feira, 15, pois se tornou o primeiro país cristão-ortodoxo do mundo a legalizar o casamento homoafetivo e a permitir a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. O parlamento do país aprovou o projeto com 176 votos a favor dos 254 que estavam presentes. 76 rejeitaram a reforma e dois se abstiveram na votação que foi realizada durante dois dias de debate. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A mudança se tornará lei quando for publicada no diário oficial do governo, representando um avanço para a comunidade LGBTQIAPN+, principalmente por se tratar de uma ação movida por um governo conservador e com grande influência da Igreja Ortodoxa.

Quem criminaliza a homossexualidade está 'equivocado', diz papa; VEJA

Grécia: primeiro-ministro expressa a importância da lei O país do Mediterrâneo, onde predomina um modelo familiar tradicional, se torna o 37º do mundo, o 17º da União Europeia e o primeiro de religião cristã ortodoxa a legalizar a adoção por casais homossexuais. A legalização do casamento homossexual na Grécia é "um ponto de inflexão para os direitos humanos que reflete a Grécia de hoje: um país progressista e democrático, apaixonadamente apegado aos valores europeus", afirmou Kyriákos Mitsotákis, primeiro-ministro da Grécia na rede social X. "Os pais do mesmo sexo poderão finalmente dormir em paz à noite", porque estarão "livres do medo de que, se algo acontecer a eles, seus filhos irão para uma instituição", declarou, ao apresentar a reforma ao Conselho de Ministros no final de janeiro. Conselho de Psicologia critica prática de "cura gay"; ENTENDA “A reforma melhora a vida de vários dos nossos concidadãos, sem tirar nada da vida de muitos”, acrescentou Mitsotákis.

Play

No entanto, a lei não agradou 100% a todos da comunidade, que reclamaram da reforma não permitir a barriga de aluguel para casais gays, o que foi bastante questionado nas últimas semanas. Grécia: Igreja Ortodoxa é contra a reforma Em um país quase todo ortodoxo, a Igreja afirmou desde do início dos debates sua total oposição ao projeto. "As crianças têm uma necessidade inata e o direito de crescer com um pai do sexo masculino e uma mãe do sexo feminino", assegura o Santo Sínodo, que enviou uma carta aos deputados.