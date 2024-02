Trump será julgado a partir de março em caso de pagamentos a atriz pornô

Donald Trump será o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a enfrentar um julgamento criminal, a partir de 25 de março, em um caso de pagamentos para comprar o silêncio de uma atriz pornô, anunciou nesta quinta-feira (15) um juiz de Nova York.

A decisão, que confirmou a data de início do julgamento, foi anunciada em meio à campanha eleitoral do bilionário republicano, de 77 anos, para retornar à Casa Branca.

"Há muitos aspectos a considerar", afirmou o juiz do caso, Juan Merchan, ao rejeitar os pedidos da defesa de Trump para adiar o início do julgamento, que começará com a seleção do júri a partir de 25 de março.