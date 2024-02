Americanos culpam governo dos EUA por crise migratória, diz pesquisa

Oitenta por cento das pessoas nos Estados Unidos consideram que o governo do presidente Joe Biden tem feito um trabalho "ruim" ou "muito ruim" no controle do fluxo de migrantes na fronteira com o México, relatou o instituto Pew Research Center nesta quinta-feira (15).

O líder democrata costumava receber uma nota baixa nas pesquisas sobre esse assunto, mas "as avaliações atuais são extraordinariamente baixas", segundo o levantamento. Isso ocorre a menos de nove meses das eleições presidenciais, nas quais Biden buscará a reeleição.

Apenas 18% dos entrevistados acreditam que o governo está fazendo um bom trabalho, enquanto "80% dizem que está fazendo um trabalho ruim, incluindo 45% que afirmam que está fazendo um trabalho muito ruim", esclarece.