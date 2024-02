Órgão Constitucional do Senegal invalida adiamento de eleição presidencial

O Conselho Constitucional do Senegal invalidou, nesta quinta-feira (15), o adiamento da eleição presidencial de 25 de fevereiro para 15 de dezembro, agravando a incerteza no país africano, mergulhado em uma de suas piores crises políticas em décadas.

No início de fevereiro, o presidente Macky Sall adiou as eleições, o que depois foi ratificado pelo parlamento em uma lei, uma decisão controversa no Senegal, conhecido por sua estabilidade e costumes democráticas.

A oposição e grupos da sociedade civil convocaram grandes protestos, que terminaram com a morte de três pessoas e dezenas de detidos.