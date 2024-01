Após enchente, idosa dorme em sofá molhado e salva cachorro em cima de móvel no RJ

Após as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro durante o fim de semana, uma idosa de 70 anos, que perdeu quase todos os bens dentro de casa, conseguiu salvar seu cachorro da enchente colocando-o em cima de um móvel.

Norma de Morais, moradora da Zona Norte do estado fluminense, passou a dormir no sofá encharcado. A aposentada mora próximo ao rio Acari, que transbordou e invadiu as casas. A filha da idosa, Simone de Morais, que mora no quintal da casa da mãe, contou ao portal g1 que estava assistindo televisão quando a chuva começou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Ela (a mãe, Norma) tirou um cochilo, ao levantar para ir ao banheiro e a água já estava na canela dela. Ela começou a gritar e viemos correndo. Foi questão de minutos, só conseguimos pegar os documentos. É de partir o coração, tudo que temos se perder assim, em segundos”, relatou em entrevista.