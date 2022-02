Vídeo: Atleta tenta atravessar lago congelado e fica preso embaixo d'água

Apesar do susto, o homem conseguiu sair do lago

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento desesperador que o atleta Boris Oravec, de 31 anos, passou durante um mergulho de 20 metros em um lago congelado na Eslováquia. A publicação foi feita no dia 30 de janeiro no Instagram e ganhou repercussão mundial esta semana.

O mergulho compartilhado no perfil do atleta mostra o momento em que Oravec entra na água do lago coberto por uma camada de gelo. Ele tentava ir de um ponto para outro, mas não conseguiu encontrar a saída.

Seus amigos, que estavam acompanhando a travessia, perceberam que o nadador começou a desesperar e ainda tentaram mostrar a direção a seguir, mas ele não encontra. Também é possível ver que alguns pulam sobre o gelo na tentativa de quebrar a camada.

O eslovaco consegue sair do lago somente após pegar a corda de segurança que mostra o ponto que ele entrou. "Não tente fazer isso", escreveu Oravec, que, nas redes sociais, se apresenta como atleta de hóquei no gelo.

