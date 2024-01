Cachorro latindo leva bombeiros ao resgate de sua tutora, desaparecida em trilha no Havaí

Os latidos de um cachorro auxiliaram uma equipe de resgate a localizar sua tutora, uma mulher de 35 anos desaparecida em uma trilha em Honolulu, a capital do Havaí. No dia 15 de janeiro, pouco depois das 15h no horário local, o Corpo de Bombeiros de Honolulu recebeu uma chamada de emergência sobre uma pessoa desaparecida na trilha Lanipo (Mau?umae Ridge), dizem os bombeiros em comunicado.

Seis unidades com 17 bombeiros responderam com esforços para busca aérea e terrestre. Em meio às buscas, pessoas fazendo caminhada na área relataram a presença de um cachorro latindo a cerca de duas horas do início da trilha, em uma encosta íngreme da montanha. A equipe no helicóptero localizou visualmente o cachorro e um bombeiro desceu de rapel cerca de seis metros encosta abaixo para resgatá-lo.

De acordo com a CBS News, citando informações do site Alltrails.com, a trilha Mau?umae Ridge tem cerca de 11 quilômetros de extensão - e, geralmente, cães não são permitidos na trilha.