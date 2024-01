Cachorro "chora" ao esperar tutora em porta de consultório no Tocantins

Enquanto tutor era atendido em unidade de saúde do Tocantins, cachorrino "chora" na porta do consultório de saudades

Camila é diarista e havia levado seu filho de três anos para tomar inalação no médico. O grande companheiro da família, o cachorro Scooby-Loo , foi ao local, mas precisou ficar de fora do consultório.

Um cachorrinho chamou atenção em uma unidade de saúde pública em Sucupira, no Tocantins , ao chorar de saudades do seu tutor que estava sendo atendido no local. O caso aconteceu no dia 3 de janeiro.

Enfermeira registrou a cena

O registro da manifestação de saudade e choro do cachorro na porta do consultório foi feito por Maria Aparecida, uma enfermeira do local, que ficou curiosa com a situação.

"Eu estava na minha sala quando escutei um barulho de cachorro chorando. Achei que estivesse machucado ou algo do tipo, saí da minha sala para ver e ele estava arranhando a porta da sala de observação e chorando. Perguntei para o pessoal no corredor por que ele estava daquele jeito e me disseram que o dono estava lá", contou a enfermeira ao g1.

Scooby-Loo é super apegado às crianças de sua família Crédito: Reprodução/G1

Doguinho companheiro

De acordo com Camila, tutora de Scooby, o cachorrinho foi adotado pela família em agosto de 2022 e é super apegado aos seus filhos, com quem dorme junto. O cachorro é acostumado a acompanhar as crianças em todas as situações.

Essa não foi a primeira vez que o “doguinho” chamou a atenção na unidade de saúde. Scooby-Loo sempre tenta entrar em consultórios e salas de médicos quando acompanha a família e precisa de alguém para o segurar do lado de fora nestas situações.