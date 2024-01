Youtuber é condenado por causar e filmar queda de avião nos EUA

Às autoridades, Trevor contou que o motivo de seu esquema era ganhar comissões da The Ridge, uma fabricante de carteiras que o patrocinou. O crime é punível com 20 anos, mas o youtuber firmou um acordo de confissão; sua sentença de prisão foi expedida nessa segunda-feira, 4.

O ex-atleta olímpico Trevor Jacob , de 30 anos, foi condenado a seis meses de prisão após causar uma queda de avião para filmá-la e atrair visualizações no YouTube . Em maio último, o estadunidense se declarou culpado de “destruição e ocultação com a intenção de obstruir uma investigação federal”.

A aeronave caiu em um matagal despovoado perto de New Cuyama, Califórnia, e foi severamente danificada. Um mês depois, em dezembro de 2021, Trevor publicou um vídeo intitulado “Eu bati meu avião” em seu canal no YouTube. Até a publicação desta matéria, o canal possuía 143 mil inscritos.

Diversas câmeras foram acopladas ao avião para filmar a viagem , enquanto o piloto carregava um bastão com celular, também filmando. Durante o voo, o motor do avião parou de funcionar e Trevor pulou da aeronave.

Após a publicação do vídeo, diversos integrantes da comunidade de aviação e seguidores de Trevor o acusaram de um golpe de publicidade . À época, o ex-atleta negou: “As pessoas acreditam no que escolhem”.

No vídeo, não é possível ver os controles da aeronave, inclusive quando Trevor afirma que o motor parou de funcionar. Além disso, ele não realiza procedimentos padrões , como reiniciar o motor, entrar em contato com o controle de tráfego aéreo ou iniciar um pouso forçado.

Trevor Jacob: investigações do caso

Dois dias após a queda do avião, em 26 de novembro de 2021, Trevor reportou o ocorrido ao Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês). O órgão protocolou uma investigação e Trevor concordou em preservar os destroços e compartilhar as filmagens do incidente.

Três dias depois, a Administração Federal de Aviação (FAA) também abriu a própria investigação. Às duas organizações, Trevor afirmou não lembrar onde havia ocorrido a queda do avião, apesar de, no vídeo publicado, ser visto indo ao local pegar as câmeras que estavam no interior da aeronave.

Na sequência, o serviço florestal dos EUA informou que os destroços haviam sido removidos, sob circunstâncias misteriosas. Trevor não conseguiu explicar o motivo dos destroços terem desaparecido.